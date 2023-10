Puma 'veste' Ferrari em modo NFL

À boleia do Grande Prémio dos Estados Unidos, realizado na semana passada, a Puma surpreendeu os pilotos da equipa Ferrari com a criação de um equipamento especial, que mistura as cores habituais da marca com os tradicionais equipamentos de futebol americano. Uma verdadeira edição de colecionador, numa fusão notável de dois mundos icónicos. O artigo está disponível nas lojas da PUMA e Ferrari bem como online em: