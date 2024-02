Puma volta a vestir Ferrari em 2024

Marca que há muito está ligada a Scuderia Ferrari, a PUMA apresentou esta semana a mais recente edição da coleção de réplicas da equipa para a temporada da Fórmula 1 de 2024. Inspirada na riqueza da herança da Scuderia Ferrari e da histórica cidade de Modena, a coleção de réplicas da Scuderia Ferrari apresenta uma integração audaciosa do tom amarelo, prestando homenagem à cor vibrante que simboliza o legado de Modena. Esta característica única não só destaca a ligação da coleção às origens da Ferrari, como também acrescenta uma dimensão dinâmica e visualmente marcante ao vestuário. Um dos aspetos mais cativantes da nova réplica da Scuderia Ferrari é a transformação do icónico vermelho da Ferrari, uma tonalidade que se tornou sinónimo de velocidade, paixão e procura da excelência. Os designers da PUMA reimaginaram o vermelho clássico, infundindo-lhe um toque atual que capta a essência da inovação e ultrapassa os limites do estilo no mundo da Fórmula 1.