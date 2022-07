Puskás Akadémia prestou homenagem a Fehér no D. Afonso Henriques

Os húngaros do Puskás Akadémia, que na quinta-feira defrontam o V. Guimarães para a Conference League, aproveitaram a passagem pela Cidade Berço para prestar tributo a Miklós Fehér, precisamente no dia em que, se fosse vivo, o malogrado avançado teria celebrado o seu 43.º aniversário. No relvado do D. Afonso Henriques, os húngaros deixaram uma coroa de flores e lembraram a memória de Miki com um minuto de silêncio.