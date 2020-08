Para lá de estarem já a trabalhar forte no mercado de transferências, grande parte das equipas da Liga NOS já apresentaram alguns dos seus equipamentos para a nova temporada, com várias propostas que vão desde o tradicional a alguns conceitos arrojados. Conheça as que foram divulgadas até ao momento, numa lista na qual faltam ainda os equipamentos do Famalicão, Belenenses SAD e Portimonense.