A paragem do futebol devido ao surto do coronavírus provocará quebras brutais nas receitas dos clubes por falta de ingressos tanto a nível de bilheteira como de direitos televisivos, mas terá também um impacto elevadíssimo no valor dos jogadores, conforme detalha o Observatório do Futebol (CIES) num estudo esta segunda-feira revelado. E se o Marselha de André Villas-Boas é aquele que tem uma percentagem de quebra maior, nenhuma equipa corre o risco de perder mais valor de mercado do que o Manchester City. São mais de 400 milhões de euros...