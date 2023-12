Queda livre: valor de mercado dos craques da Liga saudita cai a ritmo frenético

Em queda livre: é esta a melhor maneira de descrever o valor de mercado dos principais jogadores que atuam no campeonato saudita, segundo a mais recente atualização do 'Transfermarkt'. Do top-25 dos mais valiosos daquela Liga - que inclui três portugueses -, 13 craques desvalorizaram e os outros 12... mantiveram o mesmo valor. O primeiro jogador a subir - Michael, do Al Hilal - surge apenas no 32.º lugar. (Imagens: Reuters, Instagram, Al Ittihad)