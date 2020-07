Quem fica e quem sai da equipa técnica do Benfica: saiba com quem conta Veríssimo

Nélson Veríssimo é, de forma provisória, o novo treinador da equipa principal do Benfica . Aquele que foi, até à derrota com o Marítimo, o adjunto de Bruno Lage, acabou por ser ‘promovido’ pela SAD liderada por Luís Filipe Vieira para ficar com o lugar do setubalense, que ontem esteve no Benfica Futebol Campus apenas para negociar a rescisão de contrato. Saiba como fica a equipa técnica das águias