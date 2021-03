Depois de uma temporada para esquecer (é atualmente 7.º classificado da Premier League, a 25 pontos do líder Manchester City), o Liverpool prepara-se para fazer uma mini-revolução na sua equipa para a próxima temporada. Saiba aqui quem se poderá manter entre as escolhas de Jürgen Klopp e os reforços que estarão a caminho dos redes, de acordo com a imprensa inglesa. [Imagens: Reuters e Action Images]