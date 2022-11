Ranking mundial de clubes da IFFHS: Benfica é o melhor português após subida ao top-8

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) publicou esta sexta-feira a mais recente atualização do ranking mundial de clubes, numa lista que conta com um novo líder, o Flamengo, e em que o Benfica é o clube português melhor classificado (8.º), depois de subir 6 lugares face à última atualização de outubro de 2021. O FC Porto também subiu na tabela - do 14.º ao 12.º posto -, enquanto que Sp. Braga e Sporting desceram - os bracarenses caíram do 21.º lugar para o 33.º e os leões do 18.º para o 36.º. Vitória de Guimarães subiu da 217.ª para o 196.ª posição e o Gil Vicente, o último clube português representado na lista de 295 emblemas, 'caiu' do 205.º para o 244.º lugar. [Imagens: Action Images, Reuters, Paulo Calado, Luís Vieira/Movephoto, LUSA/EPA]