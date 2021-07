Mais de oito meses depois da grave lesão sofrida num jogo com o Arsenal, após violento impacto com David Luiz, Raúl Jiménez voltou este sábado aos relvados pelo Wolverhampton, atuando de início no encontro com o Crewe Alexandra. O avançado mexicano joga com uma proteção na cabeça para proteger aquela parte do corpo. (fotos: Getty Images)