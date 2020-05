Real Madrid prepara equipa de outro mundo para próxima época: o onze avançado pelos ingleses

A pandemia de Covid-19 pode provocar alguma instabilidade no próximo mercado de transferências com clubes a ter de vender algumas das suas melhores pérolas para conseguir sobreviver a uma eventual crise financeira provocada pela suspensão dos campeonatos. O Real Madrid poderá aproveitar essa 'janela de oportunidade'. Eis como os merengues podem atuar na próxima temporada, segundo o 'The Sun': entre jogadores do atual plantel e alguns dos rumores apontados, só poderia resultar numa equipa cheia de craques. [Imagens: EPA, USA Today Sports, Reuters e Action Images]