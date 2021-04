Kylian Mbappé e Erling Haaland são dois dos principais desejos de Florentino Pérez para o ataque do Real Madrid e o 'The Sun' avança este domingo que o presidente dos merengues pretende faturar mais de 175 milhões de euros com a venda de seis jogadores, que nesta altura estão cedidos a outros emblemas, para financiar a compra de um dos craques. [Imagens: Reuters e Action Images].