Record mostra-lhe a casa do Manchester City por dentro

No dia em que o Manchester City cumpre 126 anos, Record recupera a fotoreportagem realizada em fevereiro do ano passado em Inglaterra. Depois de uma entrevista a Bernardo Silva, o nosso jornal teve acesso ao centro de treinos do ainda campeão inglês. A academia do Manchester City, denominada de CFA (City Football Academy) é um mundo dedicado ao futebol. No total, são 16 relvados e meio, instalações de topo e muita privacidade para o trabalho ser feito com toda a tranquilidade. Por exemplo, muito poucos entram no edíficio da equipa principal. A equipa de reportagem de Record bem gostava de ter espreitado, mas a entrada é completamente proibida a pessoas externas ao clube e até a alguns funcionários do Manchester City. Ali, só Pep Guardiola e equipa técnica, jogadores e poucos mais. Bem-vindo à cidade do futebol do... Manchester City Football Club! [Fotografias: Paulo Calado]