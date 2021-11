Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo: as imagens que marcam a finalíssima

Já está em andamento o dia em que as duplas que atingiram a final vão lutar pela vitória no. O evento chega hoje ao fim, com a finalíssima a ter lugar no Racket Pro Sandanha, em Lisboa. Em jogo estão as vitórias em duas categorias: M3 (mais avançado) e M4 (iniciação). Veja aqui as melhores imagens do evento, neste sábado, e assista aqui à final de M4, a partir das 17h30. Mais tarde, às 19h30, também pode assistir à final de M3.