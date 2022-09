Record visitou a Basílica de Superga: a ligação eterna entre Benfica e Torino

O Benfica defronta esta quarta-feira a Juventus, em Turim, mas a amizade eterna é com o outro clube da cidade, o Torino. Record visitou a Basílica de Superga, onde um avião que transportava os jogadores do clube, em 1949, embateu de forma trágica depois de um particular frente às águias. A partir daí, sucederam-se as homenagens e a ligação entre Benfica e Torino ficou para sempre, como fica demonstrado pelos cachecóis presentes no local onde ainda hoje são lembradas e eternizadas as vítimas desse fatal acidente. Também esta manhã, uma delegação do Benfica homenageou as vítimas, colocarando uma coroa de flores no memorial ao 'Grande' Torino, junto à Basílica.