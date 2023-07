Depois da apresentação de domingo, Lionel Messi realizou o primeiro treino no Inter Miami, esta terça-feira. O astro argentino reencontrou velhos conhecidos, como Sergio Busquets e o técnico Gerard Martino, e ainda houve tempo para o 'túnel' de boas-vindas. [Imagens Twitter Inter Miami]

Reencontro com Busquets e Tata Martino e habitual 'túnel': as imagens do 1.º treino de Messi no Inter Miami