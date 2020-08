Reforços em ação e Jorge Jesus interventivo: foi assim o primeiro teste do Benfica na Luz

O Benfica cumpriu este domingo o quinto teste da pré-temporada e bateu o Bournemouth ( 2-1 ) no Estádio da Luz. O duelo ficou marcado por dois grandes golos de Taarabt e Everton , com o técnico Jorge Jesus a aproveitar para ver em ação todas as caras novas do plantel e a mostrar-se bastante interventivo durante o encontro. [Imagens: Miguel Barreira]