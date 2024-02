Regresso no meio campo e outras mexidas: o onze provável do Sporting frente ao Sp. Braga

Morita provou a Rúben Amorim na passada quarta-feira, diante da U. Leiria (3-0), que está em condições de recuperar o estatuto de titular no meio-campo do Sporting e, segundo Record apurou, será esta a fórmula a utilizar diante do Sp. Braga, com Pote a avançar no terreno para o lado esquerdo do ataque. Veja acima o onze provável para o jogo desta tarde (18 horas) em Alvalade