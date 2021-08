O relvado do Estádio dos Barreiros está num estado lastimável, conforme se pode ver nas imagens. O Marítimo recebe ali hoje (18h00) o FC Porto e Sérgio Conceição já se tinha mostrado preocupado com a qualidade do tapete verde que a sua equipa vai pisar na Madeira. Recorde-se que este relvado foi considerado pela Liga o pior na primeira jornada, com nota 2, e se tiver a mesma avaliação será imediatamente interditado, segundo contou a Record fonte da Liga.