Esta segunda-feira realizou-se uma reunião na FIFA com a presença de representantes de 207 dos 210 países que fazem parte do organismo, mas houve quem tenha sentido o cansaço e não tenha aguentado. Foi o caso de Marvin Iseke, representante do Guam, que a meio da reunião foi 'apanhado' neste estado: a dormir. Em sua defesa, diga-se que a reunião ocorreu quando no seu país era já uma da manhã...