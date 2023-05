Reveladas imagens de suposta camisola do Benfica para 2023/24

Os portais especializados 'Footy Headlines' e 'Mantos do Futebol' partilharam esta quinta-feira imagens daquela que poderá ser a nova camisola principal do Benfica para 2023/24. Nas imagens publicadas, que foram originalmente recolhidas pela página de Twitter @WeLoveBenfica, é possível ver-se a inscrição '120 anos', alusiva ao facto do clube da Luz celebrar o seu 120.º aniversário a 28 de fevereiro do próximo ano. Recorde-se que na semana passada foram lançadas imagens nas redes sociais daquela que seria a camisola alternativa