O jornal inglês 'The Sun' revelou esta sexta-feira o salário dos 27 jogadores que atualmente compõem o plantel da equipa principal do Liverpool. Diogo Jota, o único português que integra a equipa de Anfield Road, é o 12.º jogador mais bem pago da equipa. Consulte aqui as restantes posições. [Imagens: Reuters e Action Images]