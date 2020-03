O portal especializado FootyHeadlines divulgou esta quarta-feira imagens daquela que será a nova camisola do Manchester United para 2020/21 e, ao que parece, o design não agrada muito aos adeptos. Nas redes sociais foram várias as mensagens a reprovar a proposta da Adidas, com vários fãs a apontarem este como um dos piores equipamentos de sempre.