Reviravolta "à portuguesa" e com "selo de Benfica": espanhóis elogiam Félix e Cancelo no Barcelona-FC Porto

Um "espetáculo" e uma "reviravolta portuguesa com selo de Benfica". É assim que a imprensa espanhola descreve, esta quarta-feira, a vitória de ontem do Barcelona frente ao FC Porto (2-1) para a fase de grupos da Liga dos Campeões, destacando, naturalmente, as prestações de João Félix e João Cancelo, que tiveram papel determinante no encontro. (: Reuters, 'AS', 'Marca', 'Mundo Deportivo')