AC Milan e Juventus enfrentaram-se na noite de terça-feira, num duelo que começou com a formação de Cristiano Ronaldo a adiantar-se no marcador, chegando mesmo ao 2-0. No entanto, o Milan nunca desistiu e deu a volta ao resultado, em 20 minutos, terminando com uma vitória por 4-2 . Nas redes sociais, o humor tomou conta do jogo.