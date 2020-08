Revolução à vista no Manchester United: sete jogadores para colocar no mercado

Depois de afastados da final da Liga Europa , pelo Sevilha, os responsáveis do Manchester United já estão a preparar a nova época e prevê-se uma pequena revolução no plantel às ordens de Solskjaer. Estes sete jogadores deverão procurar outro destino, já que não entram nos planos do treinador dos red devils para a temporada 2020/2021. [Fotos: EPA e Reuters]