O Rio Ave apresentou esta quarta-feira os equipamentos principais para a nova temporada. Os tons listados verde e branco na vertical continuam a dominar o espaço da camisola principal e terá o branco no calção. O plantel continuará a ser equipado pela Puma.



"Uma paixão que transborda do mar para florir em terra. Das tradições que nos inspiram, à coragem dos que nunca desistem. Isto é Vila do Conde! Isto é Rio Ave!", escreveu o clube nas redes sociais.