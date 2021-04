Os adeptos do Liverpool deslocaram-se esta segunda-feira até Anfield para demonstrar a sua revolta face à participação do clube na criação da Superliga Europeia. É possível ler, em alguns dos cartazes afixados nas grades que limitam o Estádio do clube, mensagens como "Vergonha", "Os adeptos do Liverpool estão contra a Superliga Europeia", juntamente com a data de fundação e... fim do clube "R.I.P LFC - 1892-2021". [Imagens: Reuters e Action Images]