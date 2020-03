"Não se esqueçam que quando chegam da rua devem tomar banho e lavar a roupa que usaram": as palavras, seguidas de um emoji bem humorado, são de Rita Pereira na legenda desta fotografia que publicou no Instagram. Ora, se Rui Unas entrou na brincadeira questionando se tinha "de ser à mão", houve também seguidores da atriz que criticaram a publicação. "Com pessoas a passar fome e outras na luxúria enfim...", pode ler-se