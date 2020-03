O sorriso de Ronaldinho Gaúcho é bem conhecido e nem na prisão o antigo craque brasileiro o perde. Segundo o jornalista paraguaio Hernán Rodríguez, da estação de rádio 'Unicanal', esta é a primeira imagem do ex-futebolista na prisão, onde está a cumprir preventiva por ter entrado no Paraguai com passaporte falso.