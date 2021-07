Ronaldinho, Pogba, Dybala, Mendy e Matuidi juntos em Miami: discoteca pela noite dentro

Ronaldinho Gaúcho está de férias em Miami e reuniu numa discoteca uma autêntica constelação de estrelas do futebol mundial. O brasileiro partilhou fotos com Paul Pogba, médio do Manchester United; Paulo Dybala, avançado da Juventus; Mendy, lateral esquerdo do Manchester City, e Matuidi, campeão do Mundo pela França que na última época jogou no Inter Miami, na MLS. (Fotos Instagram)