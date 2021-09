Ronaldo a extremo e Sancho no banco: o onze do Man. United criado por Gary Neville que já virou piada

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, foi desafiado por adeptos do clube a desenhar um onze dos red devils e surpreendeu ao colocar Ronaldo a extremo, Cavani a ponta de lança e Jadon Sancho (que custou 85 milhões de euros) no banco. Quem não perdeu tempo a comentar foi Jamier Carragher, ex-jogador do Liverpool e companheiro de comentários de Neville na Sky Sports. "Então agora o Pogba não serve para jogar a médio pela esquerda, Gary? E o jogador que dizias que o United estava desesperado para contratar não joga? E ainda colocas o Ronaldo a extremo! Ninguém faria essa equipa!"