«Feliz ano, meu amor! Que 2020 seja um ano repleto de amor, saúde, paz e sucesso para todos!», foram estas as palavras escolhidas por Cristiano Ronaldo para esta quarta-feira assinalar nas redes sociais a passagem do ano, ao lado da namorada Georgina Rodríguez. O internacional português festejou a entrada no novo ano na Madeira , comemorando também o aniversário da mãe, Dolores Aveiro.