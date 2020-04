Durante anos, Cristiano Ronaldo foi o número 7 mais mediático do Mundo, um estatuto ao qual também juntava o facto de ser também o 7 mais valioso. Mas a verdade é que os anos não perdoam e com a sua passagem o valor de mercado foi caíndo e o avançado português perdeu essa posição cimeira. Mas, então, quem é agora o 7 mais valioso do Mundo? A resposta a essa - e a todas as outras questões - está nas fotos seguintes, onde poderá ver, camisola a camisola, qual o jogador mais valioso que a enverga.