Ronaldo passa Kylie Jenner e já é quem mais lucra no Instagram: cobra 2,2 milhões por post

Cristiano Ronaldo já era a personalidade com mais seguidores no Instagram e agora é também quem mais lucra naquela rede social. O craque português do Al Nassr cobra 2,2 milhões de euros por post publicitário, passando a influencer norte-americana, que fica pelos 1,7 milhões, segundo a lista divulgada pelo 'The Sun'. Lionel Messi surge em terceiro.