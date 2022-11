Rotação mas sem revolução: o onze provável do Benfica para o jogo com o Estoril

Para o jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal desta noite (20H45), Roger Schmidt pretende apresentar apenas alterações pontuais em relação ao onze que entrou no domingo, também frente ao Estoril. No fundo, haverá rotação, mas nada de grandes revoluções. Sem margem para errar neste tipo de competição, o Benfica quer evitar ao máximo uma surpresa, como quase aconteceu na eliminatória anterior, frente ao Caldas, em que o técnico fez várias mudanças e viu as águias vencerem apenas no desempate por penáltis. Confira o onze provável do Benfica