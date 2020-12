Rúben Dias 'entra' em onze de luxo: dois portugueses nos mais valiosos da Premier League

Segundo os valores do Transfermarkt, Rúben Dias entrou para o onze mais valioso da Premier League, após a última atualização do seu valor de mercado. Nesta 'equipa' há ainda outro português - também ele com uma valorização desde a divulgação dos últimos valores. Já Pogba ainda mantém o lugar no 'onze' mas viu o seu valor de mercado baixar consideravelmente.