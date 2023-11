Rui Costa e Frederico Varandas à mesma mesa durante o jantar na Gala do COP

Rui Costa e Frederico Varandas voltaram a encontrar-se, desta feita durante a gala do Comité Olímpico de Portugal que decorre esta noite no SUD Lisboa. Os presidentes de Benfica e Sporting, respetivamente, trocaram cumprimentos e sentaram-se à mesma mesa para jantar. Este reencontro surge quatro dias depois do dérbi lisboeta, que as águias levaram a melhor na receção aos leões (2-1), isto num jogo em que os dois líderes estiveram juntos na tribuna presidencial.