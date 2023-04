Ao contrário da grande parte dos jogos da equipa B, Rui Costa marcou esta segunda-feira presença junto ao relvado, acompanhando os jogadores até ao momento da entrada em campo frente ao Trofense, a contar para a ronda 29 da Liga SABSEG. Numa das imagens, é possível ver o presidente das águias à conversa com o defesa francês Lenny Lacroix, que hoje iniciará a partida no banco de suplentes. [Imagens: Rui Minderico]

Rui Costa esteve com a equipa no relvado antes do início do Benfica B-Trofense