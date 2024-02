Rui Costa marcou presença no Pavilhão da Luz e festejou de forma eufórica o triunfo () da equipa de voleibol feminino do Benfica no clássico frente ao FC Porto, um triunfo que permitiu às águias garantirem o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal.

Rui Costa eufórico com triunfo da equipa de voleibol feminino do Benfica no clássico frente ao FC Porto