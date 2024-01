Ciclista Rui Costa mostra o novo equipamento que vai usar em 2024

"Tenho um orgulho enorme em apresentar o meu novo equipamento". Foi com esta frase e com fotos que o ciclista Rui Costa se mostrou equipado à EF Education, equipa onde vai correr em 2024. "Novos desafios, novas cores, a ambição de sempre", rematou o português de 37 anos, que vai cumprir a sua 16.ª temporada no pelotão do World Tour e depois de em 2023 ter competido pela Intermarché-Wanty.