Rui Costa muito solicitado na chegada do Benfica a Gaia

Rui Costa chegou ao hotel, em Gaia, cerca de 20 minutos antes do autocarro que transportou a equipa desde o Seixal. O pressidente do Benfica foi muito apoiado e conviveu uns instantes com os adeptos presentes no local, dando vários autógrafos e tirando algumas fotografias. Quanto à equipa técnica e jogadores, chegaram pouco depois das 20 horas. O norueguês Aursnes foi o primeiro atleta a sair do autocarro, ladeado pelo treinador, Roger Schmidt. Enzo Fernández foi um dos mais aplaudidos, tendo acedido a tirar uma fotografia com um jovem adepto. O brasileiro Neres, recuperado e com um novo penteado, também recebeu o incentivo dos benfiquistas presentes. (fotos: José Gageiro/Movephoto)