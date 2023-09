Rui Costa na Supertaça de hóquei em patins

O presidente do Benfica está em Tomar a assistir à Supertaça de hóquei em patins , que opõe os encarnados ao Sporting Clube de Tomar. Rui Costa assiste ao jogo na companhia de Luís Sénica, presidente da Federação Portuguesa de Patinagem. Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, Anabela Freitas, presidente cessante da Câmara Municipal de Tomar, e Hugo Costa, deputado à Assembleia da República, estão também entre os convidados com assento na Tribuna de um pavilhão a rebentar pelas costuras.