Rui Costa, Schmidt e Marcos Leonardo muito requisitados na partida do Benfica para Toulouse

A comitiva do Benfica partiu durante a tarde desta quarta-feira para Toulouse, onde amanhã irá defrontar a formação francesa no duelo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Rui Costa e Roger Schmidt, presidente e treinador dos encarnados, tiraram fotografias com alguns adeptos que aguardavam a equipa no aeroporto de Lisboa. Entre os jogadores, Marcos Leonardo, António Silva e Otamendi foram os mais requisitados pelos fãs. [Imagens: Vítor Chi]