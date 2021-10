Rui Costa marca esta quarta-feira presença no Pavilhão da Luz, onde se encontra a assistir ao duelo entre Benfica e Bigbank Tartu, a contar para a segunda mão da ronda 1 de acesso à Liga dos Campeões de voleibol. O presidente das águias tem-se mostrado bastante interventivo. [Imagens: Paulo Calado]

Rui Costa 'vibra' com jogo do voleibol do Benfica