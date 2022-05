Rui Costa viu o dérbi de juniores no Seixal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Um dia depois de ter assistido ao triunfo da equipa de Nélson Veríssimo no Funchal, Rui Costa presenciou ontem, no Seixal, ao empate (2-2) entre Benfica e Sporting, a contar para a fase de apuramento de campeão do nacional de juniores. O presidente dos encarnados, de 50 anos, foi muito solicitado pelos espectadores, para tirar fotografias, e viu em ação alguns dos jogadores que conquistaram a Youth League há uma semana. [Imagens: Rui Minderico]