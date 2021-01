Sair de casa e encontrar Mourinho no relvado: o cenário no Marine-Tottenham

O jogo do Tottenham em casa do Marine, equipa do 8.º escalão do futebol inglês, gerou situações típicas de 'liga dos últimos'. As características do estádio fizeram com que, por exemplo, um adepto saísse de casa e praticamente desse de caras com José Mourinho a orientar a sua equipa. Recorde-se que os spurs venceram por 5-0 e seguem em frente na Taça de Inglaterra.