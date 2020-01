Salvio em Lisboa mata saudades dos companheiros do Benfica

Eduardo Salvio, que em julho passado se transferiu do Benfica para o Boca Juniors, reencontrou ex-companheiros em Lisboa. Numa fotografia partilhada por André Almeida no Instagram, é possível ver o extremo argentino com o lateral-direito, Pizzi, Cervi, Grimaldo e Rúben Dias. Aproveitando paragem do campeonato argentino, Salvio, de 29 anos, deslocou-se à Europa. Esteve com a família na Disneyland, em Paris, e aproveitou para uma visita rápida ao nosso país, onde viveu nos últimos sete anos [Fotos Instagram]