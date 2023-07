Santa Clara apresenta camisola para a próxima época

O Santa Clara apresentou esta sexta-feira o novo equipamento para a época 2023/2024. Da marca Umbro, a camisola conta com nove estrelas no peito, a representarem as nove ilhas do arquipélago. "Ano após ano, as pessoas passam, mas o clube fica. E por clube entenda-se a paixão da sua massa associativa, daqueles que estão sempre connosco, que nos apoiam nas horas difíceis, que nos levantam quando caímos e nunca nos abandonam. Foram eles, em todas as ilhas, que deram corpo pela primeira vez àquela que será a nossa "pele" este ano", explica o clube em nota de imprensa