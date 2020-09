As irmãs australianas Holly-Daze e Ellie-Jean Coffey são surfistas profissionais e deusas da praia. São as irmãs mais velhas da família Coffey, que já foi apelidada de "Kardashian do surf". Mas também Ruby-Lee e Bonnie-Lou já fazem sucesso nas redes sociais. Juntas somam milhões de seguidores no Instgaram.